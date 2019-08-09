2019-08-09T11:42:37+03:00
Общество

Казанский школьник-программист помог российской сборной выиграть «золото» на Международной олимпиаде по информатике

Состязание проходило в Азербайджане, в нем приняли участие представители 88 стран мира - 331 человек
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
Изменить размер текста:

В Международной олимпиаде по информатике IOI-2019, которая проходит в Азербайджане, российская сборная заняла первое место в командном зачете.

Всего в состязании юных программистов участвовал 331 человек из 88 стран мира. Свой вклад в победу сборной России внес и учащийся 11 класса казанского Лицея имени Н.И.Лобачевского при КФУ Ильдар Гайнуллин.

Он набрал 511,22 балла, уступив лишь представителю США Бенджамину Чи. К слову, окончательные результаты олимпиады станут известны в эту пятницу после рассмотрения всех апелляций. Церемония же закрытия олимпиады состоится 10 августа.

Россию в ней представили: Александр Морозов (Санкт-Петербург), Владимир Романов (Москва), Егор Лифарь (Москва) и Ильдар Гайнуллин (Казань).

Они показали высокие результаты по итогам двух туров – демонстрация навыков информатике и ИКТ, а также решение алгоритмических задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Знай наших!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предложил расплатится за проезд телом: в Марий Эл водителя автобуса будут судить за изнасилование подростка
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
Казанцы назвали своих новорожденных детей Элладой, Арией и Евсеем
22,5 года колонии на двоих - в Чувашии подросток с другом проломили голову незнакомцу
В Казани от рака скончался духовный лидер кряшенского народа
В Чувашии участковый смог в одиночку отыскать в лесу трех заблудившихся женщин
В Казани трамвай слетел с рельс и перегородил проезд машинам
В Аксубаевском районе прошел зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан
В Татарстане пьяный водитель вылетел на встречку и насмерть сбил мотоциклиста
Массовая авария на трассе М7 в Чувашии попала на видео
В Татарстане в честь Курбан-байрам-2019 во всех гипермаркетах «Лента» скидки до 48%
В Казани байкер насмерть сбил пешехода-нарушителя
В Японии выпустили книгу о послевоенном детстве в деревнях Чувашии
Мошенники лишили татарстанскую студентку почти 600 тысяч рублей
Первая в Татарстане мобильная поликлиника отправилась к пациентам
Чиновник из администрации Чебоксар занял кресло зам главы Минстроя Чувашии
9 августа в Йошкар-Оле три троллейбуса изменят свои маршруты
Казанский отдел полиции «Азино-2» возглавил Айдар Сафаров
В Чебоксарах задержали татарстанца, который разгромил три машины
Общая стоимость футболистов казанского «Рубина» - 36,73 миллиона евро
При посадке в Татарстане в двигатель самолета из Москвы попала птица
К 2034 году в Набережных Челнах достроят жилкомплекс с искусственным прудом
В Чувашии экс-сотрудник ГИБДД, покрывший ДТП с подростком за рулем, приговорен к штрафу
В Казахстане «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1