Казанский школьник-программист помог российской сборной выиграть «золото» на Международной олимпиаде по информатике

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-09T11:42:37+03:00

Состязание проходило в Азербайджане, в нем приняли участие представители 88 стран мира - 331 человек

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В Международной олимпиаде по информатике IOI-2019, которая проходит в Азербайджане, российская сборная заняла первое место в командном зачете.

Всего в состязании юных программистов участвовал 331 человек из 88 стран мира. Свой вклад в победу сборной России внес и учащийся 11 класса казанского Лицея имени Н.И.Лобачевского при КФУ Ильдар Гайнуллин.

Он набрал 511,22 балла, уступив лишь представителю США Бенджамину Чи. К слову, окончательные результаты олимпиады станут известны в эту пятницу после рассмотрения всех апелляций. Церемония же закрытия олимпиады состоится 10 августа.

Россию в ней представили: Александр Морозов (Санкт-Петербург), Владимир Романов (Москва), Егор Лифарь (Москва) и Ильдар Гайнуллин (Казань).

Они показали высокие результаты по итогам двух туров – демонстрация навыков информатике и ИКТ, а также решение алгоритмических задач.

ИСТОЧНИК KP.RU