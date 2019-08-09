Казанский школьник-программист помог российской сборной выиграть «золото» на Международной олимпиаде по информатике
В Международной олимпиаде по информатике IOI-2019, которая проходит в Азербайджане, российская сборная заняла первое место в командном зачете.
Всего в состязании юных программистов участвовал 331 человек из 88 стран мира. Свой вклад в победу сборной России внес и учащийся 11 класса казанского Лицея имени Н.И.Лобачевского при КФУ Ильдар Гайнуллин.
Он набрал 511,22 балла, уступив лишь представителю США Бенджамину Чи. К слову, окончательные результаты олимпиады станут известны в эту пятницу после рассмотрения всех апелляций. Церемония же закрытия олимпиады состоится 10 августа.
Россию в ней представили: Александр Морозов (Санкт-Петербург), Владимир Романов (Москва), Егор Лифарь (Москва) и Ильдар Гайнуллин (Казань).
Они показали высокие результаты по итогам двух туров – демонстрация навыков информатике и ИКТ, а также решение алгоритмических задач.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Знай наших!»