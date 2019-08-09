В Чувашии участковый смог в одиночку отыскать в лесу трех заблудившихся женщин

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-09T11:26:25+03:00

Потерявшиеся так увлеклись сбором грибов, что в итоге не могли найти дороги обратно

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Три жительницы Чебоксар пошли собирать грибы в лесу Заволжья. Женщины так увлеклись тихой охотой, что заблудились и не смогли найти дорогу обратно. Хорошо, что сотовый телефон взяли, да и связь была. Грибники позвонили на единый номер экстренных служб «112» и попросили помощи.

Информацию о происшествии, в том числе, передали и местному участковому отдела полиции №4 Чебоксар Сергею Ильину.

На счастье, потерявшихся полицейский по первому образованию оказался мастером леса. Ильину понадобилось менее 4 часов, чтобы найти женщин, которые к тому моменту уже прошли около 40 километров – от поселка Октябрьский до Пролетарского кордона.

Обнаружить их удалось еще до наступления темноты. Полицейский вывел заблудившихся грибников из леса. Сообщили в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU