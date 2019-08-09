2019-08-09T11:26:25+03:00
Общество

В Чувашии участковый смог в одиночку отыскать в лесу трех заблудившихся женщин

Потерявшиеся так увлеклись сбором грибов, что в итоге не могли найти дороги обратно
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Три жительницы Чебоксар пошли собирать грибы в лесу Заволжья. Женщины так увлеклись тихой охотой, что заблудились и не смогли найти дорогу обратно. Хорошо, что сотовый телефон взяли, да и связь была. Грибники позвонили на единый номер экстренных служб «112» и попросили помощи.

Информацию о происшествии, в том числе, передали и местному участковому отдела полиции №4 Чебоксар Сергею Ильину.

На счастье, потерявшихся полицейский по первому образованию оказался мастером леса. Ильину понадобилось менее 4 часов, чтобы найти женщин, которые к тому моменту уже прошли около 40 километров – от поселка Октябрьский до Пролетарского кордона.

Обнаружить их удалось еще до наступления темноты. Полицейский вывел заблудившихся грибников из леса. Сообщили в МВД Чувашии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курбан-байрам-2019 в Казани: автобусы выйдут в рейс уже с 3.00
Предложил расплатится за проезд телом: в Марий Эл водителя автобуса будут судить за изнасилование подростка
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
Казанцы назвали своих новорожденных детей Элладой, Арией и Евсеем
22,5 года колонии на двоих - в Чувашии подросток с другом проломили голову незнакомцу
Казанский школьник-программист помог российской сборной выиграть «золото» на Международной олимпиаде по информатике
В Казани от рака скончался духовный лидер кряшенского народа
В Казани трамвай слетел с рельс и перегородил проезд машинам
В Аксубаевском районе прошел зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан
В Татарстане пьяный водитель вылетел на встречку и насмерть сбил мотоциклиста
Массовая авария на трассе М7 в Чувашии попала на видео
В Татарстане в честь Курбан-байрам-2019 во всех гипермаркетах «Лента» скидки до 48%
В Казани байкер насмерть сбил пешехода-нарушителя
В Японии выпустили книгу о послевоенном детстве в деревнях Чувашии
Мошенники лишили татарстанскую студентку почти 600 тысяч рублей
Первая в Татарстане мобильная поликлиника отправилась к пациентам
Чиновник из администрации Чебоксар занял кресло зам главы Минстроя Чувашии
9 августа в Йошкар-Оле три троллейбуса изменят свои маршруты
Казанский отдел полиции «Азино-2» возглавил Айдар Сафаров
В Чебоксарах задержали татарстанца, который разгромил три машины
Общая стоимость футболистов казанского «Рубина» - 36,73 миллиона евро
При посадке в Татарстане в двигатель самолета из Москвы попала птица
К 2034 году в Набережных Челнах достроят жилкомплекс с искусственным прудом
В Чувашии экс-сотрудник ГИБДД, покрывший ДТП с подростком за рулем, приговорен к штрафу
В Казахстане «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1