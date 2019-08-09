В Казани от рака скончался духовный лидер кряшенского народа
В Казани скончался духовник кряшенских приходов Татарстанской митрополии протоиерей Павел Павлов. Ему был 61 год. Мужчина боролся с раком.
- В годы священнического служения отец Павел выполнял различные послушания — являлся духовником Казанской епархии, благочинным кряшенских приходов Казанской епархии, членом Епархиального суда, преподавателем Священного Писания Нового Завета в Казанской духовной семинарии, - сообщает пресс-служба митрополии Татарстана.
В последние годы мужчина занимался издательской деятельностью и руководил группой специалистов, которые переводили Библию на церковно-кряшенский язык.
Сейчас тело духовного лидера находится в Тихвинском храме. Там, 10 августа и пройдет его отпевание.
ИСТОЧНИК KP.RU
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