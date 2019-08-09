2019-08-09T11:26:51+03:00
Общество

В Казани от рака скончался духовный лидер кряшенского народа

Протоиерею Павлю Павлову был 61 год
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба татарстанской митрополииФото: пресс-служба татарстанской митрополии
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В Казани скончался духовник кряшенских приходов Татарстанской митрополии протоиерей Павел Павлов. Ему был 61 год. Мужчина боролся с раком.

- В годы священнического служения отец Павел выполнял различные послушания — являлся духовником Казанской епархии, благочинным кряшенских приходов Казанской епархии, членом Епархиального суда, преподавателем Священного Писания Нового Завета в Казанской духовной семинарии, - сообщает пресс-служба митрополии Татарстана.

В последние годы мужчина занимался издательской деятельностью и руководил группой специалистов, которые переводили Библию на церковно-кряшенский язык.

Сейчас тело духовного лидера находится в Тихвинском храме. Там, 10 августа и пройдет его отпевание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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