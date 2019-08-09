В субботу два района Казани на день оставят без света

СЕГОДНЯ 18:40 2019-08-09T18:40:06+03:00

Причина тому плановый ремонт и техобслуживание оборудования на сетях

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Так, 10 августа с 8.00 до 20.00 электричество отключат в Московском районе Казани по адресам: улица Восстания, 42, 46, улица Декабристов, 187.

Кроме того, в этот день с 8.00 до 17.00 не будет света и в ряде домов Приволжского района по адресам: улица Мавлютова, 9, улица Сафиуллина, 18, 24, Оренбургский тракт, 138, 138б, 138в.

- Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, - сообщает ОАО «Сетевая компания».

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ИСТОЧНИК KP.RU