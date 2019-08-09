В Татарстане пьяный водитель вылетел на встречку и насмерть сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-09T10:04:44+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло августа в 17.00 на 1 километре автодороги Мезиново-Свияжск в Зеленодольском районе республики. По предварительным данным, 48-летний водитель иномарки "Мазда-3" на скорости вылетел на встречку и сбил 45-летнего мотоциклиста, следовавшего на байке Ява-350. От полученных травм байкер скончался на месте.

Во время разбора аварии выяснилось, что автолюбитель сел за руль пьяным и без водительских прав - его их лишили 10 октября в 2018 году на 18 месяцев за пьянку за рулем. Мужчина в аварии получил травму и доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU