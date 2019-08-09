Массовая авария на трассе М7 в Чувашии попала на видео
Авария с участием двух фур, легковушки и микроавтобуса произошла 8 августа на 634 километре федеральной дороги М7 "Волга" - "Москва-Уфа" в Чебоксарском районе республики. Перед пешеходным переходом столкнулись "Лада Калина", грузовик "Ивеко", две фуры и микроавтобус "Ивеко".
Водители превысили скоростьФото: МВД по Чувашской Республике
По предварительным данным, отечественная легковушка притормозила перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. Ехавшая сзади фура "Ивеко", чтобы не врезаться в "Калину", попыталась свернуть вправо, и задела грузовик, следовавший по крайней полосе, и еще один дальнобойщик врезался в них. Следом за грузовиком "Ивеко" следовал пассажирский микроавтобус той же марки, и он не выбрал безопасную скорость и дистанцию, и врезался в фуру.
В аварии участвовали пять автомобилейФото: МВД по Чувашской Республике
По предварительным данным, пострадал водитель грузовика "Ивеко". В салоне микроавтобуса пассажиров не было, сообщают в УГИБДД МВД Чувашии.
Авария на М7 в Чувашии.Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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