2019-08-09T09:37:31+03:00
Происшествия

Массовая авария на трассе М7 в Чувашии попала на видео

По предварительным данным, пострадал один из водителей фур [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
Изменить размер текста:

Авария с участием двух фур, легковушки и микроавтобуса произошла 8 августа на 634 километре федеральной дороги М7 "Волга" - "Москва-Уфа" в Чебоксарском районе республики. Перед пешеходным переходом столкнулись "Лада Калина", грузовик "Ивеко", две фуры и микроавтобус "Ивеко".

Водители превысили скорость Фото: МВД по Чувашской Республике

Водители превысили скоростьФото: МВД по Чувашской Республике

По предварительным данным, отечественная легковушка притормозила перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. Ехавшая сзади фура "Ивеко", чтобы не врезаться в "Калину", попыталась свернуть вправо, и задела грузовик, следовавший по крайней полосе, и еще один дальнобойщик врезался в них. Следом за грузовиком "Ивеко" следовал пассажирский микроавтобус той же марки, и он не выбрал безопасную скорость и дистанцию, и врезался в фуру.

В аварии участвовали пять автомобилей Фото: МВД по Чувашской Республике

В аварии участвовали пять автомобилейФото: МВД по Чувашской Республике

По предварительным данным, пострадал водитель грузовика "Ивеко". В салоне микроавтобуса пассажиров не было, сообщают в УГИБДД МВД Чувашии.

Авария на М7 в Чувашии.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курбан-байрам-2019 в Казани: автобусы выйдут в рейс уже с 3.00
Предложил расплатится за проезд телом: в Марий Эл водителя автобуса будут судить за изнасилование подростка
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
Казанцы назвали своих новорожденных детей Элладой, Арией и Евсеем
22,5 года колонии на двоих - в Чувашии подросток с другом проломили голову незнакомцу
Казанский школьник-программист помог российской сборной выиграть «золото» на Международной олимпиаде по информатике
В Казани от рака скончался духовный лидер кряшенского народа
В Чувашии участковый смог в одиночку отыскать в лесу трех заблудившихся женщин
В Казани трамвай слетел с рельс и перегородил проезд машинам
В Аксубаевском районе прошел зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан
В Татарстане пьяный водитель вылетел на встречку и насмерть сбил мотоциклиста
В Татарстане в честь Курбан-байрам-2019 во всех гипермаркетах «Лента» скидки до 48%
В Казани байкер насмерть сбил пешехода-нарушителя
В Японии выпустили книгу о послевоенном детстве в деревнях Чувашии
Мошенники лишили татарстанскую студентку почти 600 тысяч рублей
Первая в Татарстане мобильная поликлиника отправилась к пациентам
Чиновник из администрации Чебоксар занял кресло зам главы Минстроя Чувашии
9 августа в Йошкар-Оле три троллейбуса изменят свои маршруты
Казанский отдел полиции «Азино-2» возглавил Айдар Сафаров
В Чебоксарах задержали татарстанца, который разгромил три машины
Общая стоимость футболистов казанского «Рубина» - 36,73 миллиона евро
При посадке в Татарстане в двигатель самолета из Москвы попала птица
К 2034 году в Набережных Челнах достроят жилкомплекс с искусственным прудом
В Чувашии экс-сотрудник ГИБДД, покрывший ДТП с подростком за рулем, приговорен к штрафу
В Казахстане «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1