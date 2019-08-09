В Казани байкер насмерть сбил пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-09T08:48:32+03:00

Сам мотоциклист получил тяжелые травмы и находится в реанимации

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Авария с участием мотоциклиста и пешехода произошла 8 августа в 21.00 на перекрестке улиц Проспект Победы и Юлиуса Фучика в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 33-летний мужчина на байке "Хонда" превысил безопасную скорость, и сбил 67-летнего пенсионера. В результате наезда пешеход скончался на месте происшествия. Во время разбора происшествия выяснилось, что мужчина переходил дорогу на "красный" сигнал светофора.

С места происшествияФото: Из материалов пресс-службы

После наезда байк пролетел несколько десятков метров, снес придорожные ограждения и упал на асфальт. Мотоциклиста в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Его транспортное средство получило механические повреждения по всему периметру.

Мотоцикл получил поврежденияФото: Из материалов пресс-службы

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель мотоцикла с различными травмами госпитализирован в реанимационное отделения РКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU