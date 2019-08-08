Первая в Татарстане мобильная поликлиника отправилась к пациентам

СЕГОДНЯ 19:16 2019-08-08T19:16:54+03:00

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В четверг, 8 августа, в селе Бакрчи Тетюшинского района начал работу первый мобильный медицинский комплекс, задача которого – обслуживать пациентов малых сел Татарстана. Старт работе нового формата медицинского обслуживания дал министр здравоохранения РТ Марат Садыков. До конца месяца к работе приступят еще три такие же мобильные поликлиники.

Успехи высокотехнологичной медицины в Татарстане неоспоримы. Однако врачи в один голос признают: предупредить болезнь проще, чем ее вылечить, даже с применением самых передовых технологий. Именно поэтому сейчас Татарстан активно инвестирует в развитие медицины первичного звена. В 2014-2018 годах в малых селах республики построено 308 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 22 врачебные амбулатории. Еще 45 ФАПов и 9 амбулаторий строятся в 2019 году. Это огромные объемы: столько не строит, фактически, больше ни один регион в стране. Но в каждом населенном пункте ФАП не построишь. Это просто невозможно: в Татарстане 1359 населенных пунктов, где проживает менее 100 человек. Именно жители этих сел зачастую более других нуждаются в регулярных врачебных осмотрах.

– У сельчан всегда много работы – скот покормить, за садом присмотреть. Времени на себя нет, и съездить к врачу – тоже, – комментирует руководитель исполкома Татарстанского регионального отделения «Единой России» Андрей Кондратьев. – Зачастую это приводит к тому, что человек упускает момент, когда болезнь начинает развиваться: это особенно важно при онкологии, заболеваниях кровообращения. Мы решили, что медицина должна сама выйти к населению – даже в труднодоступные районы республики. Чтобы решить эту задачу Татарстанская «Единая Россия» обратилась к Президенту РТ Рустаму Минниханову с предложением реализовать в республике проект «Мобильная поликлиника». Я рад, что глава нашей республики с готовностью откликнулся на предложение Фарида Мухаметшина, и уже в начале года в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» было закуплено четыре мобильных поликлинических комплекса.

Фото: Из материалов пресс-службы

Принцип работы «Мобильных поликлиник» прост. Каждый из четырех комплексов приписан к одной из крупнейших медицинских клиник – РКБ, Городской клинической больнице №7 Казани, БСМП Набережных Челнов или Альметьевской ЦРБ. Таким образом, вся республика разделена на четыре зоны обслуживания. Их работа подчинена четкому графику, с которым пациенты смогут ознакомиться через интернет: в какой день и в какой населенный пункт прибудет «поликлиника на колесах».

Фото: Из материалов пресс-службы

– Основная цель проекта – обеспечить 100%-ный охват населения республики профилактическими осмотрами, – заявил журналистам на торжественной церемонии открытия первой «мобильной поликлиники» в селе Бакрчи министр здравоохранения РТ Марат Садыков. – Даже на бортах медицинских комплексов написано «Слышим каждого – Работаем на результат!». Очень точные слова, мне кажется!

Каждая мобильная поликлиника – это полноценный медицинский кластер, где есть все необходимое: регистратура, лаборатория, кабинет функциональной диагностики, кабинеты для кардиолога, терапевта, эндокринолога, офтальмолога, невролога, ЛОРа, гинеколога, уролога и хирурга. Модуль полностью автономный и спроектирован так, что в нем можно работать круглый год – в любую погоду, и зимой, и летом. Стоит отметить, что установлен он на шасси седельного тягача KAMAZ-65225 (6x6). Дополнительно к основному фургону будет курсировать мобильный флюорограф. Также к комплексу приписаны четыре микроавтобуса для доставки врачей, а также каркасные надувные модули для пациентов. Общая стоимость четырех мобильных поликлиник составила 136 млн рублей.

Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU