Казанский отдел полиции «Азино-2» возглавил Айдар Сафаров

СЕГОДНЯ 18:34 2019-08-08T18:34:36+03:00

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8 августа коллективу казанского отдела полиции «Азино-2» представили их нового начальника - Айдара Сафарова.

До этого момента он руководил отделом по пресечению преступлений на потребительском рынке, пресечению оборота контрафактной продукции УЭБиПК МВД Татарстана.

Во время представления сотрудников ОП «Азино-2» их бывший начальник Рустем Нуруллин попросил поддержать нового руководителя и помочь скорее разобраться с рабочими вопросами.

СПРАВКА

Айдар Сафаров родился в Казани. В 2002 году окончил Казанский юридический институт МВД России. До 2015 года вел оперативную деятельность в сфере защиты прав акционеров и собственников, участников земельных отношений и пресечения рейдерских захватов предприятий. С мая 2015 возглавил отдел по пресечению преступлений на потребительском рынке, пресечению оборота контрафактной продукции УЭБиПК МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU