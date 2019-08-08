В Чебоксарах задержали татарстанца, который разгромил три машины

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-08T18:22:34+03:00

Один из автомобилей он попытался даже угнать, но безуспешно [фото]

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Ночью 7 августа в полицию Чебоксар поступило сообщение о том, что на улице Чернышевского неизвестный громит припаркованные машины.

Выехавшие на место происшествия стражи порядка задержали ранее судимого за кражу и грабеж 21-летний житель Татарстана.

Фото: МВД Чувашии

Выяснилось, что молодой человек приехал в столицу Чувашии погостить у знакомых. Вот только после застолья его потянуло на те еще приключения. Пьяный парень раздобыл баллонный ключ и принялся бить стекла стоящих во дворе машин. Так, от его буйства пострадали автомобили «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2109». При этом из последнего задержанный забрал куртку и попытался совершит угон. Однако машина так и не завелась.

Тогда он переключил свое внимание на другой припаркованный рядом автомобиль «Toyota Rav 4». Когда татарстанец начал крушить и его, то на шум выбежал владелец иномарки. Но к этому времени дебошир уже успел скрыться.

- За попытку угона в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он заключен под стражу. Сумма причиненного им ущерба устанавливается, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU