При посадке в Татарстане в двигатель самолета из Москвы попала птица

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-08T17:45:37+03:00

Обратный рейс со 156 пассажирами задерживается почти на 10 часов

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В этот четверг, 8 августа, при посадке пассажирского самолета из московского Шереметьево в татарстанском аэропорту Бегишево произошло ЧП. В двигатель лайнера попала птица.

На борту воздушного судна находилось 140 пассажиров, в том числе 8 детей. Никто не пострадал. Посадка прошла в штатном режиме - в 8.35. Тем не менее, по данному факту Камской транспортной прокуратурой проводится проверка.

- Предварительно установлено, что птица попала через внешний контур двигателя, в турбину. В камеру сгорания птица не попала. При осмотре двигателя повреждений не обнаружено. Между тем командиром судна принято решение о возможности выполнения следующего рейса только после технического осмотра лайнера специалистами авиакомпании, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В связи с этим обратный вылет в Москву со 156 пассажирами отложен до 17.50 8 августа. Задержка составила почти 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU