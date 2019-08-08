2019-08-08T18:03:56+03:00
Спорт

Общая стоимость футболистов казанского «Рубина» - 36,73 миллиона евро

Самым дорогим контрактом признана договоренность с игроком Егором Сорокиным
Наиля ГАЛИМОВА
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Капитан казанской команды Вячеслав Подберезкин оценен в 2,5 миллиона рублей.Капитан казанской команды Вячеслав Подберезкин оценен в 2,5 миллиона рублей.Фото: Алина НИЗАМОВА
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На портале «Transfermarkt» опубликован список со стоимостью контрактов футболистов казанского «Рубина», которые суммарно оценены в 36,73 миллиона евро.

Так, самым дорогим игроком клуба стал защитник Егор Сорокин (4 миллиона евро). За ним следуют полузащитники Павел Могилевец (3 миллиона) и Игорь Коновалов (3 миллиона).

Стоимость, например, Филипа Уремовича указана в 2,8 миллиона рублей. А капитан казанской команды Вячеслав Подберезкин оценен в 2,5 миллиона рублей, как и защитники Олег Данченко и Сильвие Бегич.

Стоимость же вратарей «Рубина» Ивана Коновалова и Юрия Дюпина - 2 и 1,2 миллиона рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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