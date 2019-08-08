9 августа в Йошкар-Оле три троллейбуса изменят свои маршруты

СЕГОДНЯ 18:47 2019-08-08T18:47:08+03:00

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В пятницу, 9 августа, в Йошкар-Оле перекроют улицу Карла Маркса на участке от перекрестка Панфилова до перекрестка Хасанова. Причина – ремонт проезжей части. В связи с эти, три городских троллейбуса изменят свои маршруты.

Так, троллейбус №6 будет ходить следующим путем: конечная станция «Димитрова» - по маршруту - Ленинский проспект - поворот налево на Первомайскую - Пушкина - Вознесенская - Ленинский проспект (Центральный мост) - по маршруту - остановка Гайдара.

Троллейбус №11а: конечная станция «Вокзал» - по маршруту - «Аллея здоровья» - Ленинский проспект - поворот направо на Вознесенскую - Пушкина - Первомайская - Панфилова - Советская - конечная станция «Вокзал».

Троллейбус №11б: конечная станция «Вокзал» - Советская - Панфилова - Первомайская - Пушкина - Вознесенская - Ленинский проспект - по маршруту - конечная станция «Вокзал».

ИСТОЧНИК KP.RU