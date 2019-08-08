К 2034 году в Набережных Челнах достроят жилкомплекс с искусственным прудом
В Набережных Челнах прошли публичные слушания проекта планировки нового жилого комплекса «Бережные дворики». Территория займет площадь 70 гектар. Там будут возведены 131,5 тысячи «квадратов» жилья (4 тысячи квартир).
При этом, в каждом квартале предусмотрен детский сад (всего на 525 мест), внутренний дворик - с площадками для занятий детей и взрослых. Кроме того, в центре комплекса будет сквер с искусственным прудом, а также школа на 1150 мест. Построят там и спортивно-тренажерный комплекс, двухэтажный торговый центр и оборудуют 3692 парковочных места.
«Бережные дворики» будут возводиться в четыре этапа: 2019-2021, 2022-2025, 2026-2029, 2030-2034 годы.
ИСТОЧНИК KP.RU