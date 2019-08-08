Чиновник из администрации Чебоксар занял кресло зам главы Минстроя Чувашии

СЕГОДНЯ 19:02 2019-08-08T19:02:17+03:00

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Замминистра строительства Чувашии стал чиновник администрации Чебоксар. До этого момента Павел Порфирьев занимал должность замначальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи города.

Кандидатура Профирьева была одобрена конкурсной комиссией под председательством руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева. На должность претендовали всего два человека: Павел Порфирьев и Денис Афанасьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU