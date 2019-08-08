Чиновник из администрации Чебоксар занял кресло зам главы Минстроя Чувашии
Кандидатуру Павла Порфирьева одобрила конкурсная комиссия
Фото: портал органов власти Чувашии
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Замминистра строительства Чувашии стал чиновник администрации Чебоксар. До этого момента Павел Порфирьев занимал должность замначальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи города.
Кандидатура Профирьева была одобрена конкурсной комиссией под председательством руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева. На должность претендовали всего два человека: Павел Порфирьев и Денис Афанасьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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