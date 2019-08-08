Мошенники лишили татарстанскую студентку почти 600 тысяч рублей
7 августа 20-летней студентке из Набережных Челнов на телефон позвонил неизвестный и подставился сотрудником банка. Мужчина сообщил девушке, что с ее карты произошло списание средств. Чтобы этого не повторилось, студентке предложили перевести якобы оставшиеся деньги на резервные счета. Девушка выполнила все требования и в итоге лишилась всех денег – 599 тысяч рублей.
На эту же удочку в тот день клюнула и 25-летняя жительница Альметьевска. Она также поверила позвонившему. В этом случае ущерб составил 183 тысячи рублей. Потерпевшие, поняв, что их обманули, обратились в полицию.
- По этим двум фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». К этому моменту установлено, что абонентские номера телефонов аферистов в обоих случаях зарегистрированы в Москве, - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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