2019-08-08T19:29:13+03:00
Происшествия

Мошенники лишили татарстанскую студентку почти 600 тысяч рублей

Во время аферы девушка думала, что разговаривает по телефону с сотрудником банка
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В тот же день на этот же обман попалась и другая жительница Татарстана.В тот же день на этот же обман попалась и другая жительница Татарстана.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

7 августа 20-летней студентке из Набережных Челнов на телефон позвонил неизвестный и подставился сотрудником банка. Мужчина сообщил девушке, что с ее карты произошло списание средств. Чтобы этого не повторилось, студентке предложили перевести якобы оставшиеся деньги на резервные счета. Девушка выполнила все требования и в итоге лишилась всех денег – 599 тысяч рублей.

На эту же удочку в тот день клюнула и 25-летняя жительница Альметьевска. Она также поверила позвонившему. В этом случае ущерб составил 183 тысячи рублей. Потерпевшие, поняв, что их обманули, обратились в полицию.

- По этим двум фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». К этому моменту установлено, что абонентские номера телефонов аферистов в обоих случаях зарегистрированы в Москве, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24