В Казахстане «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-08T16:35:02+03:00

В следующем матче «Ак Барс» сыграет 9 августа в 12:00 с нижнекамским «Нефтехимиком». Фото: Алина НИЗАМОВА

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«Ак Барс» на Кубке президента Казахстана обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1. После разгрома накануне от «Барыса» со счетом 6:1 казанцы одержали первую победу на турнире.

«Ак Барс» повел с первой минуты: Ткачев пролетел по ближнему борту и с кистей выстрелил в девятку. Вторую шайбу Азеведо отправил уже на пятой минуте игры.

«Салават Юлаев» ответил голом в начале третьего периода, забил уфимский новичок Сошников. В концовке матча арбитры назначили буллит в ворота «Ак Барса», но Билялов надежно защищал ворота.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится 9 августа в 12.00 (по московскому времени).

ИСТОЧНИК KP.RU