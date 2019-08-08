2019-08-08T16:02:01+03:00
Происшествия

В Казани членов российско-китайского наркосиндиката приговорили к 70,5 годам колонии

На скамье подсудимых оказались семь человек, у которых изъяли "синтетику" на 40 миллиардов рублей
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Казани суд огласил приговор для семерых членов российско-китайского наркосиндиката, которые по-крупному торговали "синтетикой".

На скамью подсудимых сели организатор - 27-летний казанец Дмитрий Кузнецов, его подельники - 27-летний Василий Двирник и 26-летний Денис Измайлов, три гражданина Китая - Цзоу Юйсинь, Янь Тиной и Ли Цян, а также уроженец Грузии 32-летний Давид Нагладзе.

На суде было установлено, что данный международный синдикат начал действовать с 2014 года. В течение двух последующих лет его члены поставляли из Китая тонны наркотиков, которые фасовали на небольшие части и после продавали по всей России. В момент задержания - в 2016 году, правоохранители изъяли более 1,2 тонны "синтетики" на общую сумму 40 миллиардов рублей.

В итоге суд приговорил всех участников наркосиндиката к отбыванию наказания в колониях строгого режима: Кузнецову назначили срок в 15 лет со штрафом в 500 тысяч рублей, Двирнику - 13,5 лет со штрафом в 300 тысяч рублей, Измайлову - 11 лет и штраф 250 тысяч рублей, Нагладзе - 11 лет, Цзоу Юйсиню и Янь Тиною - по 5 лет, а Ли Цяню - 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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