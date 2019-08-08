2019-08-08T17:02:38+03:00
Происшествия

В Чувашии экс-сотрудник ГИБДД, покрывший ДТП с подростком за рулем, приговорен к штрафу

Родственник бывшего гаишника дал покататься свой автомобиль 17-летнему парню без водительских прав, а тот совершил аварию с четырьмя машинами
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Бывший инспектор ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Батыревский» был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Как было доказано в суде, вечером 9 января этого года в селе Батырево близкий родственник тогда еще действующего сотрудника ГИБДД дал покататься свой автомобиль «Toyota Corolla» 17-летнему другу, у которого не было водительских прав.

В результате чего подросток стал автором ДТП с четырьмя машинами, в том числе и с указанной иномаркой.

Владельцу последней грозил штраф в 30 тысяч рублей, а подростку – до 15 тысяч. Но в это время находящийся на дежурстве сотрудник ГИБДД по долгу службы прибывший на место аварии вывернул ситуацию совсем в другую сторону.

Покрывая родственники и его друга, он назначил виновным водителя одного из пострадавших авто – «Лады Приоры». Мол, он во время обгона зацепил ту самую «Toyota Corolla». В итоге невиновному был выписан штраф на 1,5 тысячи рублей.

- Экс-сотрудника ГИБДД в итоге приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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