В Чувашии экс-сотрудник ГИБДД, покрывший ДТП с подростком за рулем, приговорен к штрафу
Бывший инспектор ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Батыревский» был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
Как было доказано в суде, вечером 9 января этого года в селе Батырево близкий родственник тогда еще действующего сотрудника ГИБДД дал покататься свой автомобиль «Toyota Corolla» 17-летнему другу, у которого не было водительских прав.
В результате чего подросток стал автором ДТП с четырьмя машинами, в том числе и с указанной иномаркой.
Владельцу последней грозил штраф в 30 тысяч рублей, а подростку – до 15 тысяч. Но в это время находящийся на дежурстве сотрудник ГИБДД по долгу службы прибывший на место аварии вывернул ситуацию совсем в другую сторону.
Покрывая родственники и его друга, он назначил виновным водителя одного из пострадавших авто – «Лады Приоры». Мол, он во время обгона зацепил ту самую «Toyota Corolla». В итоге невиновному был выписан штраф на 1,5 тысячи рублей.
- Экс-сотрудника ГИБДД в итоге приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU