В Иннополисе появился первый в Татарстане контейнер для 6 видов мусора
Первый в Татарстане контейнер для 6 видов мусора появился в Иннополисе. В нем есть отделения под стекло, пластик, макулатура, металл, текстиль и полиэтилен.
- Запрос на появление контейнера поступил от жителей, многие из них регулярно сортируют мусор. В этом году ежемесячно проводились акции по сбору вторсырья, в ходе каждой собиралось от 600 килограммов до 1 тонны отходов, - передает словам руководителя отдела городских проектов Иннополиса Марии Беловой пресс-служба Минэкологии Татарстана.
В городе в будущем планируют увеличить количество таких контейнеров, а также установить в них и протестировать датчики, которые будут сообщать региональному оператору о том, что мусор пора уже вывозить.
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ИСТОЧНИК KP.RU