2019-08-09T09:15:21+03:00
Общество

В Татарстане в честь Курбан-байрам-2019 во всех гипермаркетах «Лента» скидки до 48%

Акция, в том числе и на товары с маркировкой «халяль», будет действовать с 9 по 18 августа
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В честь праздника Курбан-байрам-2019 во всех гипермаркетах «Лента» Татарстана и Башкортостана на продукцию от местных производителей с 9 по 18 августа будут действовать скидки до 48%.

Список товаров, участвующих в акции:

- Сыр МАМАДЫШ Гауда – 399,99 рублей (скидка составила 36%);

- Колбаса вареная Елецкая халяль 0,6 кг - 79,99 рублей (скидка составила 48%);

- Ветчина Экстра халяль 0,7 кг - 199,99 рублей (скидка составила 20%);

- Пельмени КАЗАН Халяль 1 000 г. - 249,99 рублей (скидка составила 30%);

- Цыпленок бройлер ПЕСТРЕЧИНКА грудка халяль 1кг - 179,99 рублей (скидка составила 26%);

- Цыпленок бройлер ПЕСТРЕЧИНКА тушка халяль 1кг - 124,99 рублей (скидка составила 18%);

- Чак-чак ТОРТУГАЛИЯ Баурсак Халяль 350 г. - 109,99 рублей (скидка составила 20%);

- Чак-чак ПРОДУКТЫ ОТ МАСЛОВОЙ 300 г. - 59,99 рублей (скидка составила 20%);

- Лапша ПРОДУКТЫ ОТ МАСЛОВОЙ паутинка 200 г. - 32,99 рублей (скидка составила 22%);

- Язычки медовые с кунжутом халяль ВКУСНОТЕЕВЪ 500 г. - 124,99 рублей (скидка составила 21%);

- Хворост халяль ВКУСНОТЕЕВЪ 250 г. - 79,99 рублей (скидка составила 24%);

- Сметанник - 249,90 рублей (скидка составила 35%).

Сеть гипермаркетов «Лента» душевно поздравляет всех мусульман с праздником Курбан-байрам, и желает счастья, здоровья, благополучия и процветания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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