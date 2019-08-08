В Чувашии директора школы будут судить за поборы среди подчиненных
В Канаше директора городской школы №1 обвиняют в присвоении с использованием служебного положения.
Как следует из материалов уголовного дела, с 2013 по 2018 года он издавал приказы о выдаче премии некоторым своим подчиненным. Вот только те вынуждены были отдавать директору часть этих денег – люди боялись, что если этого не сделают, то будут «наказаны».
В результате таких поборов среди сотрудников образовательного учреждения, его руководитель, как считает следствие, незаконно обогатился на более чем 460 тысяч рублей. Эти деньги директора, естественно, потратил как ему вздумалось.
- По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий директору автомобиль, а также на его банковские счета, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Расследование данного уголовного дела завершено, все материалы переданы на рассмотрение в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU