2019-08-08T15:25:53+03:00
Происшествия

В Чувашии директора школы будут судить за поборы среди подчиненных

Речь идет о сумме более 460 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий директору автомобиль, а также на его банковские счета.По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий директору автомобиль, а также на его банковские счета.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Канаше директора городской школы №1 обвиняют в присвоении с использованием служебного положения.

Как следует из материалов уголовного дела, с 2013 по 2018 года он издавал приказы о выдаче премии некоторым своим подчиненным. Вот только те вынуждены были отдавать директору часть этих денег – люди боялись, что если этого не сделают, то будут «наказаны».

В результате таких поборов среди сотрудников образовательного учреждения, его руководитель, как считает следствие, незаконно обогатился на более чем 460 тысяч рублей. Эти деньги директора, естественно, потратил как ему вздумалось.

- По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий директору автомобиль, а также на его банковские счета, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Расследование данного уголовного дела завершено, все материалы переданы на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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