9 августа на Татарстан опустится туман, а также ожидается гроза
В эту пятницу, 9 августа, в Татарстане ожидается гроза и туман. Местами может также идти сильный дождь. Порывы ветра при этом будут достигать 16-21 метра в секунду. Об этом предупреждает республиканский Гидрометцентр.
В отдельных районах Татарстана гроза, а также небольшой дождь прогнозируется и на субботу, 10 августа. Днем столбики термометров будут максимум находиться на отметке между +18 и +23 градусами.
В воскресенье также дождливо. Днем холоднее - от +12 до +17.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»