9 августа на Татарстан опустится туман, а также ожидается гроза

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-08T14:53:05+03:00

В отдельных районах Татарстана гроза и небольшой дождь будут и в субботу, 10 августа Фото: Алексей ФОКИН

Порывы ветра при этом будут достигать 16-21 метра в секунду

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В эту пятницу, 9 августа, в Татарстане ожидается гроза и туман. Местами может также идти сильный дождь. Порывы ветра при этом будут достигать 16-21 метра в секунду. Об этом предупреждает республиканский Гидрометцентр.

В отдельных районах Татарстана гроза, а также небольшой дождь прогнозируется и на субботу, 10 августа. Днем столбики термометров будут максимум находиться на отметке между +18 и +23 градусами.

В воскресенье также дождливо. Днем холоднее - от +12 до +17.

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ИСТОЧНИК KP.RU