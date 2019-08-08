Некоторые жители Советского района Казани могут почти на сутки остаться без воды

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-08T15:45:31+03:00

Давления в сетях понизят из-за проводимых на них работах

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Из-за пониженного давления в трубах без воды почти на сутки могут остаться ряд жителей Советского района Казани. Причина тому работы на сетях.

Так, с 9.00 9 августа до 6.00 10 августа давление воды будет понижено по адресам: ул.Гвардейская, 2, 6, 10, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 40, 44, 46а, 46а/1, 48 корп.1, 2; 50, а также нечетные номера домов с №1 по №53/5, ул.Академика Губкина, 4а, 6, 8, 10, ул.Николая Ершова, 62б, 62в корп.1, 2, 62г, 62д корп.1, 2, ул.Космонавтов, 63, нечетные номера дома с №7 по №59, четные дома с №6в по №44 (кроме домов №6а и №8), ул.Аделя Кутуя, 9, 16, 16/1, 33, 35, 37, 37/23, 39, 39а, 41, 42/31, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46/1, 46/2, 82, 82/1, 82/2, 82/4, 82/5, 84, 84а, 86, 86а, 86б, 86в, 86д, 86/1, 86/2, 83/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86а корп.2, 90, 90 корп.1, 104, 104а, 104б, 106, 110а, 110б, 110в, 110г, 114.

Коснется это и домов на улицах: Аэропортовская, Бондюжская, Волочаевская, Гастелло, Наки Исанбета, Габдуллы Кариева, Курская, Патриса Лумумбы, Лучезарная, Макаренко, Октябрьский городок, Разведчика Ахмерова, Марины Расковой, Седова, Спортивная, Толбухина, Тулпар, Цимлянская и Шуртыгина.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, - сообщает МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU