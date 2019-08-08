Минтруда Татарстана: с 1 января 2020 года в республике ряд многодетных семей освободят от платы за детсад
Как сообщила в этот четверг журналистам глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова, благодаря решению президента республики Рустама Минниханова с 1 января 2020 года местным семьям положены дополнительные выплаты.
Например, многодетных с доходом ниже прожиточного минимума освободят от оплаты за детсад. По таким же финансовым показателям семьи, где есть ребенок в возрасте до 3 лет будут ежегодно получать на него электронные сертификаты на 10 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить только на лекарства.
А для семей, где воспитывается пять детей и более, с начала следующего года предусмотрены пособия, благодаря которым доход на каждого их члена будет доводиться до величины прожиточного минимума.
Так, 627 таких семей могут рассчитывать на каждого более 4 тысяч рублей ежемесячно.
ИСТОЧНИК KP.RU