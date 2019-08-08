В Японии выпустили книгу о послевоенном детстве в деревнях Чувашии

СЕГОДНЯ 19:40 2019-08-08T19:40:14+03:00

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В японском городе Иокогама в издательстве «Гундзося» издали книгу чувашской писательницы Евы Лисиной «Дети Синьяла». В ней автор повествует о трудном послевоенном детстве, чувашских деревенских ребятишках, их радостях и заботах, дружбе и приключениях.

На японский язык повесть перевел Масанори Гото - кандидат гуманитарных наук, научный сотрудник Славянского исследовательского центра в Хоккайдском университете. Он стажировался в Чувашии и за это время хорошо познакомился с местной литературой.

- Книга приурочена 80-летию писателя, оригинально оформлена, имеет суперобложку. Тираж 1 000 экземпляров, - сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Чувашии.

Отметим, что одна такая книга уже была прислана в Национальную библиотеку Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU