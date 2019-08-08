2019-08-08T13:26:27+03:00
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Президент Татарстана Рустам Минниханов проверит в Казани условия проживания участников WorldSkills-2019

Большинство которых разместят в Деревне Универсиады
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Как сообщила в этот четверг на брифинге с журналистами официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, 8 августа президент Татартсана Рустам Минниханов проинспектирует в Казани на готовность объекты чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019.

В частности, глава республики проверит условия проживания его участников. Большинство которых разместят Деревне Универсиады. Гости уже начали приезжать в столицу Татарстана.

Также, Рустам Минниханов в очередной раз осмотрит и площадку, где пройдут сами соревнования – павильон «Казань Экспо». После он должен провести заседание местного оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019. Напомним, соревнования в Казани пройдут с 22 по 27 августа.

Отметим также, что в плане мероприятий на этот четверг у президента Татарстана значится и проведение заседание наблюдательного совета особой экономической зоны «Иннополис».

ИСТОЧНИК KP.RU

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