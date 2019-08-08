День города-2019 в Йошкар-Оле: какие улицы перекроют и где запретят остановку

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-08T13:11:55+03:00

Отметим, что некоторые парковки и место остановки будут недоступны горожанам с 9 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вводимые ограничения для водителей связаны с большим количеством намеченных торжеств в столице Марий Эл

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В субботу, 10 августа, в Йошкар-Оле будет отмечаться День города-2019. В связи с проведением праздничных мероприятий, в столице Марий Эл будет ограничено движение и стоянка автомобилей.

В частности, с 11.00 до 12.00 будет перекрыт Ленинский проспект от улицы Машиностроителей до Советской, а с 12.00 до 19.00 – от улицы Комсомольской до Волкова.

Вместе с этим, с 11.00 до 12.00 закрыта для машин будет улица Советская (от Ленинского проспекта до Кремлевской), а с 11.00 до 19.00 - улица Комсомольская (от Ленинского проспекта до Пушкина).

С 11.00 до 19.00 ограничения коснуться улицы Волкова (от Ленинского проспекта до Гоголя), а с 12.00 до 22.00 – бульвара Чайвана и улицы Чернышевского (от Вознесенской до Архангельской слободы).

Стоянка и остановка машин будут ограничены:

9 августа с 20.00 до 10 августа 11.00 — площадь Ленина и улица Волкова (от Ленинского проспекта до Гагарина);

9 августа с 23.00 до 10 августа 22.00 — стоянка возле дома № 31 по бульвару Чавайна и дома № 38 по Воскресенской набережной;

10 августа с 8.00 до 22.00 — по нечетной стороне Царьградского проспекта (от Вознесенской до Воскресенского проспекта).

ИСТОЧНИК KP.RU