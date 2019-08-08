2019-08-08T12:42:49+03:00
Авто

В Казани откроют две новые платные муниципальные парковки

На одной из них оставить машину на час будет стоить 50 рублей, а на другой – 30 рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Отметим, что с начала 2019 года административные комиссии Казани больше всего постановлений вынесли именно по факту неоплаты водителями услуг платных муниципальных парковок.Отметим, что с начала 2019 года административные комиссии Казани больше всего постановлений вынесли именно по факту неоплаты водителями услуг платных муниципальных парковок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщается в распоряжении Исполкома Казани, опубликованном в его последнем сборнике документов, в городе появится две новые платные муниципальные парковки.

Так, в первом случае речь идет о стоянке всего на девять машин, расположенной на четной стороне улицы Достоевского - от пересечения с улицей Товарищеской до улицы Абжалилова. Указано, что оставить там автомобиль будет стоить 50 рублей в час.

Во втором случае это парковка на 50 мест около №56б на проспекте Победы. Ее почасовую услугу чиновники оценили в 30 рублей.

Отметим, что с начала 2019 года административные комиссии Казани больше всего постановлений вынесли именно по факту неоплаты водителями услуг платных муниципальных парковок - 23 519 материалов. На основании чего было выписано штрафов на общую сумму 57 миллионов 127 тысяч 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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