В Чувашии экс-полицейского следователя будут судить за пьяное ДТП и бегство

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-08T11:38:12+03:00

Бывший сотрудник МВД так и не признал своей вины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утверждается, что он сбил двух пенсионерок, одна из которых скончалась на месте наезда

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Экс-старший следователь отдела МВД России по Ядринскому району Чувашии обвиняется пьяном наезде на двух пенсионерок со смертельным исходом.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 19 января этого года в городе Ядрине на улице Комсомольской по заснеженной дороге на скорости не менее 58 км/ч ехал автомобиль Kia Rio. За рулем иномарки сидел ее хозяин – пьяный полицейский, фигурант дела. В итоге он сбил двух пенсионерок, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм на месте аварии скончалась 79-летняя пешеход, а шедшая вместе с ней 67-летняя женщина была доставлена в больницу. Полицейский, как утверждается, просто уехал с места ДТП, оставив пострадавших без помощи.

- Уже бывший сотрудник МВД свою вину так и не признал. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU