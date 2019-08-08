В Чувашии экс-полицейского следователя будут судить за пьяное ДТП и бегство
Экс-старший следователь отдела МВД России по Ядринскому району Чувашии обвиняется пьяном наезде на двух пенсионерок со смертельным исходом.
Как следует из материалов уголовного дела, вечером 19 января этого года в городе Ядрине на улице Комсомольской по заснеженной дороге на скорости не менее 58 км/ч ехал автомобиль Kia Rio. За рулем иномарки сидел ее хозяин – пьяный полицейский, фигурант дела. В итоге он сбил двух пенсионерок, которые шли по проезжей части в попутном направлении.
От полученных травм на месте аварии скончалась 79-летняя пешеход, а шедшая вместе с ней 67-летняя женщина была доставлена в больницу. Полицейский, как утверждается, просто уехал с места ДТП, оставив пострадавших без помощи.
- Уже бывший сотрудник МВД свою вину так и не признал. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU