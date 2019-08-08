В Казани змея залезла на балкон и напугала хозяйку квартиры

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-08T11:52:20+03:00

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7 августа в 14.27 в Казани испуганная жительница одной из многоэтажек на улице Юлиуса Фучика позвонила в службу "112" и попросила помощи. По словам женщины, она на на своем балконе обнаружила большую черную змею и боится, что она ядовитая.

На место выехали специалисты дежурной группы ЗПСО№2 МЧС Татарстана. Квартира находится на первом этаже, рядом - небольшая зеленая зона. Змею обнаружили под настилом на балконе. Это был безобидный уж, правда, огромный.

Фото: МЧС Татарстана

- Спасатели изловили его и выпустила в природную среду, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU