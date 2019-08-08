В пятницу в Казани жителей четырех районов оставят без света

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-08T11:10:43+03:00

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Так, 9 августа в Вахитовском районе с 8.00 до 20.00 обесточат дома: ул.Подгорная, 12-60, ул.Вятский овраг, 1-140, также электричества не будет с 8.30 до 17.00 в доме по ул.Коротченко, 2, а с 9.00 до 16.00 по адресам: ул.Ульянова-Ленина, 31 и ул.Щепкина, 9.

Помимо этого, с 8.00 до 20.00 свет отключат в Кировском районе: ул.1 мая, 2, 4, ул.Гладилова, 56, ул.Глазовская, 3, 5-8, Горьковское шоссе, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, ул.Краснококшайская, 75а, 83, ул.Лукницкого, 6, ул.Маршрутная, 6/10, 13, ул.Можайского, 3, 5, 10-12, ул.Поперечно-Базарная, 1, ул.Самарская, 4, 6, 8, 15, ул.Слободская, 23, ул.Телецентра, 2/10, 3, 4, 5/9, 6/9, 7/8, 9, 11-15, 17, ул.Юбилейная, 9, 11.

На это же время отключение запланировано и в Московском районе: ул.Бакалейная, 44, 44а, 46, 46а, 48, ул.Волгоградская, 6, 10, 12, 43, ул.Восстания, 43, ул.Восход, 23, 25, ул.Гагарина, 109, ул.Окольная, 94/2, ул.Сабан, 5, 7, ул.Тунакова, 39, 41а, 43, 45а, 47, 47а, 49/41.

Кроме того, с 8.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе: ул.33 Военный городок, 4, 6, 8, ул.Кул Гали, 7, 7б корп.1, проспект Победы, 35, 35а, 35б, в поселке Борисково по ул.Авангардная, 147, 147а, 147б, 149, 151, 153, 155, 157, 161, в домах по улицам Глазунова, Горийская, Десятидворная, Запорожская, Лодейная, Локомотивная, Пожарная, Прибрежная, Семидворная, Тихорецкая, Тульская, Цветочная, в поселке Мирный по улицам 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Поперечно-Давликеевская и Рубежная.

А в поселке Петровский в домах 2, 4, 5, 7, 10, 12, 18, 20, 22 на улице 40 лет Октября электричество отключат с 8.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU