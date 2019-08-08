2019-08-08T10:52:41+03:00
Общество

В Чебоксарах в школу №12 детей из микрорайона «Садовый» будут возить на автобусе

Речь, правда, идет только о первоклассниках
Алина ГАБДУЛИНА
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Учащиеся 2-11 классов, правда, будут продолжать добираться на учебу самостоятельноУчащиеся 2-11 классов, правда, будут продолжать добираться на учебу самостоятельноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Чебоксарах сейчас решается вопрос доставки школьников из микрорайона «Садовый» в школу №12 на улице Коммунальная слобода. Так, первоклассников на учебу будет доставлять автобус. Об этом сообщила замначальника управления образования города Наталья Маслова.

Одна из причин такого решения – жалобы родителей, которые считают, что автобус №12 (единственный, на котором можно добраться из «Садового» до школы) ходит редко. Учащиеся 2-11 классов, правда, будут продолжать добираться на учебу самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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