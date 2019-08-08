2019-08-08T10:29:05+03:00
Общество

В Казани у Лебяжьего озера может появиться новый оздоровительный лагерь

Участок на это просит выделить спортивная школа олимпийского резерва
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Вопрос предоставления учреждению участка под лагерь будет рассмотрен в рамках общественных обсужденийВопрос предоставления учреждению участка под лагерь будет рассмотрен в рамках общественных обсужденийФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Казани на территории Лебяжьего озера может появиться новый оздоровительный лагерь. Участок на это администрацию города просит выделить спортивная школа олимпийского резерва «Тасма». Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов от 8 августа.

Отмечается, что вопрос предоставления учреждению участка под лагерь будет рассмотрен в рамках общественных обсуждений. Они продлятся вплоть до 5 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Некоторые жители Советского района Казани могут почти на сутки остаться без воды
В Чувашии директора школы будут судить за поборы среди подчиненных
В Иннополисе появился первый в Татарстане контейнер для 6 видов мусора
9 августа на Татарстан опустится туман, а также ожидается гроза
«Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета
Минтруда Татарстана: с 1 января 2020 года в республике ряд многодетных семей освободят от платы за детсад
В Марий Эл 19-летнего внука подозревают в том, что он обворовал своих бабушку и дедушку
Президент Татарстана Рустам Минниханов проверит в Казани условия проживания участников WorldSkills-2019
День города-2019 в Йошкар-Оле: какие улицы перекроют и где запретят остановку
В Чувашии экс-полицейский осужден за то, что избил сбежавшего задержанного палкой
В Казани откроют две новые платные муниципальные парковки
27-летний житель Чебоксар попался на распространении подросткового видеопорно
В Казани змея залезла на балкон и напугала хозяйку квартиры
В Чувашии экс-полицейского следователя будут судить за пьяное ДТП и бегство
В пятницу в Казани жителей четырех районов оставят без света
В Чебоксарах в школу №12 детей из микрорайона «Садовый» будут возить на автобусе
В Набережных Челнах сняли, как ребенок везет родителей в детсад