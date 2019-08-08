В Казани у Лебяжьего озера может появиться новый оздоровительный лагерь

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-08T10:29:05+03:00

Вопрос предоставления учреждению участка под лагерь будет рассмотрен в рамках общественных обсуждений Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Казани на территории Лебяжьего озера может появиться новый оздоровительный лагерь. Участок на это администрацию города просит выделить спортивная школа олимпийского резерва «Тасма». Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов от 8 августа.

Отмечается, что вопрос предоставления учреждению участка под лагерь будет рассмотрен в рамках общественных обсуждений. Они продлятся вплоть до 5 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU