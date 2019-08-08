В Казани у Лебяжьего озера может появиться новый оздоровительный лагерь
Участок на это просит выделить спортивная школа олимпийского резерва
Вопрос предоставления учреждению участка под лагерь будет рассмотрен в рамках общественных обсужденийФото: Евгения ГУСЕВА
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В Казани на территории Лебяжьего озера может появиться новый оздоровительный лагерь. Участок на это администрацию города просит выделить спортивная школа олимпийского резерва «Тасма». Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов от 8 августа.
Отмечается, что вопрос предоставления учреждению участка под лагерь будет рассмотрен в рамках общественных обсуждений. Они продлятся вплоть до 5 сентября текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU