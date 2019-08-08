В Набережных Челнах сняли, как ребенок везет родителей в детсад

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-08T10:09:06+03:00

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В соцсетях Набережных Челнов появилось фото, вызвавшее возмущение жителей автограда. На фото отечественная "Лада", за рулем которой на водительском месте сидит ребенок в розовой шапочке. Фигура взрослого мужчины позволяет понять, что малыш находится у него на коленях. Автор снимка возмущается, что женщина, севшая в автомобиль спустя несколько минут, не сделала замечания мужчине, и так семейство отправились в путь. Предположительно, в детский сад.

Пока одни возмущались поведению родителей - "Это же не игрушки! Что за безответственные родители!", и потребовали от местного ГИБДД обратить внимание на этот факт, другие накинулись на автора снимка. Кто-то написал "Ну и пусть. Тебе что, жалко?", другая "пожалела" родителей: "Им только в детсадик, это недалеко", а кто-то и вовсе признался, что постоянно делает так - сажает ребенка за руль легковушки.

Напомним, в июле в Казани водители сняли на видео, как автолюбитель посадил за руль каршерингового автомобиля ребенка. Видео набрало тысячи просмотров, а водитель получил административный протокол за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU