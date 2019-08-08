Стартует фестиваль "Фанфары Казани"
Уже сегодня, 8 августа, в столице Татарстана начнется VIII Международный фестиваль духовых оркестров "Фанфары Казани". Мероприятие состоится с 8 по 11 августа.
Для участия в нем прибыли 19 коллективов из России, Казахстана и Болгарии. Всего - более 900 музыкантов. Сразу шесть военных оркестров Росгвардии России принимают участие в фестивале. Среди них – военные музыканты штаба Центрального округа войск национальной гвардии РФ из Москвы, Богородской бригады оперативного реагирования, оркестр казанского полка Росгвардии, музыканты Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю и творческие коллективы Пермского и Саратовского военных институтов войск национальной гвардии Российской Федерации.
Площадки для выступлений оркестров в этом году пополнились зданием Международного аэропорта "Казань" и Горкинско-Ометьевском лесом. Музыканты дважды пройдут торжественным маршем от улицы Баумана до площади Первого Мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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