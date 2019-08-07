Первым номером в избирательном бюллетене будет «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 18:53 2019-08-07T18:53:25+03:00

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В порядке, определяемом жеребьевкой, в бюллетене для голосования за партийные списки кандидатов размещаются наименования политических партий и эмблемы избирательных объединений в одноцветном исполнении.

Жеребьевка прошла методом случайной выборки конвертов с номерами. Всего семь конвертов в соответствии с количеством зарегистрированных партий.

Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» представил руководитель регионального исполкома Партии Андрей Кондратьев.

Результаты жеребьевки огласила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова. Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» будет размещено в первой строке избирательного бюллетеня.

- Абсолютно точно знаю, что избиратели будут выбирать не по номеру в списке, а по конкретным делам партии в республике. Мы развернули масштабную агитационную программу. В ежедневном режиме мы встречаемся с избирателями. Вопросы, которые задают жители, непростые, но у нас есть хороший ориентир, прошлая избирательная кампания 2014 года, по результатам которой мы выполнили почти 80% всех наказов избирателей. Сейчас и проектов, и обращений от людей больше, это серьезная нагрузка для депутатов. Но я уверен, мы сможем сохранить темп развития республики, – подчеркнул Андрей Кондратьев.

Выборы депутатов в Государственный Совет Республики Татарстан состоятся 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU