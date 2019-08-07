В Казани задержан подозреваемый в убийстве 9-месячной девочки

СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-07T18:17:56+03:00

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В эту среду, 7 августа, в казанском ЖК «Салават Купере» был задержан 48-летний мужчина. Его подозревают в убийстве 9-месячной девочки.

Напомним, два дня назад задержанный пришел в гости к своей знакомой, живущей в квартире одного из домов на улице Фаттаха.

Женщина попросила приятеля посидеть с ее 9-месячной дочкой, пока она сбегает в магазин. По возвращению она обнаружила на ребенке ссадины и царапины. Ее знакомый пояснил, что девочка капризничала и он ее успокаивал. После чего скрылся. Ребенок же через несколько часов скончался. Его мать обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В рамках расследования начались поиски подозреваемого – того самого знакомого женщины.

- Будучи задержан, причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU