2019-08-07T18:17:56+03:00
Происшествия

В Казани задержан подозреваемый в убийстве 9-месячной девочки

Мужчина уже во всем признался
Олег ЛУГОВОЙ
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В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу.В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В эту среду, 7 августа, в казанском ЖК «Салават Купере» был задержан 48-летний мужчина. Его подозревают в убийстве 9-месячной девочки.

Напомним, два дня назад задержанный пришел в гости к своей знакомой, живущей в квартире одного из домов на улице Фаттаха.

Женщина попросила приятеля посидеть с ее 9-месячной дочкой, пока она сбегает в магазин. По возвращению она обнаружила на ребенке ссадины и царапины. Ее знакомый пояснил, что девочка капризничала и он ее успокаивал. После чего скрылся. Ребенок же через несколько часов скончался. Его мать обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В рамках расследования начались поиски подозреваемого – того самого знакомого женщины.

- Будучи задержан, причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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