В казанском поселке Дальний на сутки отключат воду

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-07T18:43:39+03:00

Вода пропадет в частном секторе уже 8 августа в 9.00. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Из-за проводимых работ на коммунальных сетях жителей ряда домов поселка Дальний в Советском районе Казани на сутки отключат воду.

Так, с 9.00 8 августа до 9.00 9 августа краны пересохнут в частном секторе по улицам Крылова, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фруктовая, Фонвизина, Черепичная и Шахтерская.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам. Сообщает МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU