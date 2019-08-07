В казанском поселке Дальний на сутки отключат воду
Краны пересохнут утром 8 августа
Вода пропадет в частном секторе уже 8 августа в 9.00.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из-за проводимых работ на коммунальных сетях жителей ряда домов поселка Дальний в Советском районе Казани на сутки отключат воду.
Так, с 9.00 8 августа до 9.00 9 августа краны пересохнут в частном секторе по улицам Крылова, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фруктовая, Фонвизина, Черепичная и Шахтерская.
Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам. Сообщает МУП «Водоканал».
ИСТОЧНИК KP.RU