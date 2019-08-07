В Казани пьяный прохожий напал на мотоинспектора ДПС

СЕГОДНЯ 19:30 2019-08-07T19:30:00+03:00

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Нападение на сотрудника полка ДПС ГИБДД УМВД Казани произошло днем 7 августа во дворе жилого дома №78 по Проспекту Победы. Два инспектора ДПС на мотобайках заметили затонированный автомобиль. Водитель в ответ на приказ остановиться решил оторваться от автоинспекторов, и нажал на газ. Автомобиль попытался скрыться во дворах жилых домов, но безуспешно. Когда водитель и его пассажир остановились во дворе дома №78, на спешившихся полицейских напал прохожий.

Пьяный мужчина без причины начал нецензурно оскорблять офицеров, хватал за форму, размахивал руками и ударял их. Злоумышленника предупредили, что он совершает преступление - "Оскорбление представителя власти", но тот не реагировал.

- Мужчину задержали, - сообщил "КП-Казань" командир полка ДПС ГИБДД УМВД Казани Михаил Савин. - Составлены протоколы о совершении преступления. Инспектор ДПС обратился к врачу - у него зафиксированы травмы.

В случае возбуждения уголовного дела мужчине грозит год исправительных работ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="980" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/724686" frameborder="0"></iframe> Как мотополицейский в Казани задерживал неадекватного мужчину.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU