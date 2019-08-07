2019-08-07T17:06:44+03:00
Экономика

ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей

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По итогам июля оборот ВТБ в рамках сервиса безналичных расчетов за принятый лом превысил 1 миллиард рублей. Услуга предоставляется банком совместно с Расчетной небанковской кредитной организацией «Единая касса» физическим лицам.

На текущий момент сервис находится в полноценной промышленной эксплуатации более чем у 300 компаний-ломозаготовителей, работающих на всей территории России. Максимальная оплата за принятый лом составляет 590 тысяч рублей, а рекордная сумма операций на одну карту в месяц – около 3 млн рублей.

- Предприятия, принимающие лом от физических лиц, ранее использовали наличный расчет. Мы видим высокий потенциал для развития безналичной оплаты в данной отрасли, с каждым месяцем все больше компаний подключают наш новый сервис. По нашим прогнозам, в ближайшей перспективе оборот в рамках запущенной технологии может превысить 20 млрд рублей в месяц, – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

- Сервис безналичной оплаты на карты любого российского банка является инновационным и востребованным для отрасли ломозаготовки. Мы уверены, что данное решение обеспечит предприятиям высокую безопасность, скорость и удобство расчетов с клиентами, - отметил заместитель председателя правления РНКО «Единая касса» Евгений Путинцев.

Внедренная технология позволяет компаниям-ломозаготовителям рассчитываться с физическими лицами безналичным способом на карты всех российских банков в режиме онлайн. Это помогает существенно оптимизировать финансовые потоки и снизить риски, к которым приводит использование наличных денег. Сервис позволяет организовать систему объективного контроля за операциями, наладить автоматизированный сбор и хранение подтверждающих документов, подготовку отчетов и статистики для контролирующих органов без влияния человеческого фактора.

ВТБ начал тестирование новой системы в прошлом году, а в 2019 году перевел сервис в полноценную промышленную эксплуатацию. Информационный обмен между предприятиями-ломозаготовителями и партнерами проекта сопровождается технологическими компаниями ЦУЗ «Святогор» и «АЛМАЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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