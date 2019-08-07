1 сентября в Казани откроют первый в России детсад с лифтом

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-07T16:36:19+03:00

Он расположен в ЖК «Волжские просторы» и рассчитан на 220 мест, будет организована ясельная группа

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В Казани заканчивается строительство нового детсада на улице Рауиса Гареева, что в ЖК «Волжские просторы».

Там уже близится к завершению отделка, идет благоустройство прилегающей территории, установка теневых навесов на площадках. Дошкольное учреждение, на строительство которого из бюджета Татарстана был выделен 201 миллион рублей, должно открыть свои двери 1 сентября.

Интересно то, что это будет первый в России детсад с лифтом. Он нужен, чтобы там смогли в комфортных условиях воспитываться маломобильные ребята.

Также, в двухэтажном учреждении будет организована ясельная группа для детей от 1,5 лет. Сам садик рассчитан на 220 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU