В Татарстане для спасения 80-летнего пенсионера хирургов доставили к нему на вертолете

СЕГОДНЯ 18:59 2019-08-07T18:59:11+03:00

Состояние мужчины сейчас оценивается как стабильное, но требовалась сложная операция

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80-летнего пенсионера доставили в Актанышскую ЦРБ в тяжелом состоянии - у него были резкие боли в животе. У мужчины диагностировали аневризму брюшной аорты, требовалась немедленная операция.

Диагноз устанавливали врач Айрат Разетдинов и хирурги Рустем Мугтазиров и Ирек Хафизов. Но им потребовалась помощь коллег, и они обратились за помощью в БСМП Набережных Челнов. Замглавврача Роман Джумабаев организовал вылет санитарного вертолета с бригадой медиков БСМП - сосудистых хирургов Аршака Чахояна и Дамира Валиуллина.

Осмотрев пациента, набережночелнинские специалисты приняли решение провести сложную операцию на месте.

- Врачи провели линейное протезирование инфраренального отдела аорты, - сообщили в Минздраве Татарстана. - Операция прошла успешно, состояние больного оценивается как стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU