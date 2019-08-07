В Татарстане для спасения 80-летнего пенсионера хирургов доставили к нему на вертолете
80-летнего пенсионера доставили в Актанышскую ЦРБ в тяжелом состоянии - у него были резкие боли в животе. У мужчины диагностировали аневризму брюшной аорты, требовалась немедленная операция.
Диагноз устанавливали врач Айрат Разетдинов и хирурги Рустем Мугтазиров и Ирек Хафизов. Но им потребовалась помощь коллег, и они обратились за помощью в БСМП Набережных Челнов. Замглавврача Роман Джумабаев организовал вылет санитарного вертолета с бригадой медиков БСМП - сосудистых хирургов Аршака Чахояна и Дамира Валиуллина.
Осмотрев пациента, набережночелнинские специалисты приняли решение провести сложную операцию на месте.
- Врачи провели линейное протезирование инфраренального отдела аорты, - сообщили в Минздраве Татарстана. - Операция прошла успешно, состояние больного оценивается как стабильное.
ИСТОЧНИК KP.RU
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