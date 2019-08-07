В Казани ищут пропавшего 79-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи

СЕГОДНЯ 18:03 2019-08-07T18:03:31+03:00

Нурлыахмат Нуриев ушел из дома во вторник, 6 августа, но обратно не вернулся до сих пор

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В Казани начались активные поиски 79-летнего Нурлыахмата Нуриева, который ушел из дома во вторник, 6 августа, но обратно не вернулся до сих пор. Родные сообщают, что мужчина нуждается в медицинском помощи.

Нурлыахмат ростом 2 метра имеет среднее телосложение, лысину и карие глаза. На момент пропажи на нем была кепка, темно-зеленая куртка, классические темно-серые брюки и черные галоши. Пропавший сутулится.

7 августа волонтеры «Лизы Алерт» приступили к поискам пенсионера на территории местного леса.

ИСТОЧНИК KP.RU