2019-08-07T18:03:31+03:00
Происшествия

В Казани ищут пропавшего 79-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи

Нурлыахмат Нуриев ушел из дома во вторник, 6 августа, но обратно не вернулся до сих пор
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Казани начались активные поиски 79-летнего Нурлыахмата Нуриева, который ушел из дома во вторник, 6 августа, но обратно не вернулся до сих пор. Родные сообщают, что мужчина нуждается в медицинском помощи.

Нурлыахмат ростом 2 метра имеет среднее телосложение, лысину и карие глаза. На момент пропажи на нем была кепка, темно-зеленая куртка, классические темно-серые брюки и черные галоши. Пропавший сутулится.

7 августа волонтеры «Лизы Алерт» приступили к поискам пенсионера на территории местного леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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