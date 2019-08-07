2019-08-07T19:24:45+03:00
Общество

В Татарстане хотят создать группу по борьбе с продажей свежевыловленной браконьерами рыбы

Планируется, что она будет проводить проверки торговых точек
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Татарстане хотят создать оперативную группу по борьбе с незаконной продажей свежевыловленной браконьерами рыбы и продукции из нее. Планируется, что она будет работать в рамках республиканского совета по сохранению водных биоресурсов.

Вопрос о создании группы обсудили на совещании госкомитета Татарстана по биоресурсам. Состоять она будет из представителей центральных аппаратов, уполномоченных в вопросах сохранения водных биоресурсов по борьбе с незаконной продажей свежевыловленной рыбы. Не исключается, в том числе, и проведение ими проверок торговых точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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