В Татарстане хотят создать группу по борьбе с продажей свежевыловленной браконьерами рыбы
Планируется, что она будет проводить проверки торговых точек
Фото: pixabay.com
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В Татарстане хотят создать оперативную группу по борьбе с незаконной продажей свежевыловленной браконьерами рыбы и продукции из нее. Планируется, что она будет работать в рамках республиканского совета по сохранению водных биоресурсов.
Вопрос о создании группы обсудили на совещании госкомитета Татарстана по биоресурсам. Состоять она будет из представителей центральных аппаратов, уполномоченных в вопросах сохранения водных биоресурсов по борьбе с незаконной продажей свежевыловленной рыбы. Не исключается, в том числе, и проведение ими проверок торговых точек.
ИСТОЧНИК KP.RU