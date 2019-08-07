В Поволжье нехватка врачей наиболее остро ощущается именно в Татарстане

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-07T15:54:16+03:00

Однако по сравнению с 2017 годом Татарстан даже улучшил свой показатель Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В республике на 10 тысяч человек приходится всего 31 специалист

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что обеспеченность врачами в Татарстане на данный момент составляет всего 31,2 на 10 тысяч человек. Эта цифра – самая низкая по Приволжскому федеральному округу. Соответствующая информация имеется в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.

В частности, в республике не хватает врачей "скорой помощи", участковых терапевтов и детских стоматологов. Тем не менее, по сравнению с 2017 годом, Татарстан все же улучшил здесь свои показатели. Тогда на 10 тысяч человек, по статистическим данным, приходилось 30,7 врачей.

Отметим, что в Чувашии этот показатель равен 43,2, а в Удмуртии - 41,4.

К слову, практически на одном проблемном уровне с Татарстаном здесь находятся и соседняя Марий Эл (31,3), а также Пензинская область (32,3).

ИСТОЧНИК KP.RU