В Поволжье нехватка врачей наиболее остро ощущается именно в Татарстане
Стало известно, что обеспеченность врачами в Татарстане на данный момент составляет всего 31,2 на 10 тысяч человек. Эта цифра – самая низкая по Приволжскому федеральному округу. Соответствующая информация имеется в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
В частности, в республике не хватает врачей "скорой помощи", участковых терапевтов и детских стоматологов. Тем не менее, по сравнению с 2017 годом, Татарстан все же улучшил здесь свои показатели. Тогда на 10 тысяч человек, по статистическим данным, приходилось 30,7 врачей.
Отметим, что в Чувашии этот показатель равен 43,2, а в Удмуртии - 41,4.
К слову, практически на одном проблемном уровне с Татарстаном здесь находятся и соседняя Марий Эл (31,3), а также Пензинская область (32,3).
ИСТОЧНИК KP.RU
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