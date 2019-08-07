2019-08-07T15:04:35+03:00
Спорт

Генменеджер казанского ХК «Ак Барс»: На турнире в Казахстане мы проверим новичков и молодежь

Кубок президента страны пройдет в Нур-Султане с 7 по 11 августа
Наиля ГАЛИМОВА
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В первом матче турнира «Ак Барс» сыграет с «Барысом».В первом матче турнира «Ак Барс» сыграет с «Барысом».Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский «Ак Барс» находится в Нур-Султане на Кубке президента Казахстана. Соревнования пройдут с 7 по 11 августа.

Перед стартом Кубка генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил о задачах команды на этот турнир.

– В первую очередь это подготовка к сезону, нам необходимо определиться с составом, проверить новичков и молодежь. Сегодня первый матч, игра ответственная – против хозяев турнира, будет ажиотаж, приедет президент Казахстана, но все равно мы выставляем молодежную тройку нападения Марушев, Воронков, Сафонов, - отметил Рафик Якубов.

В первом матче турнира «Ак Барс» сыграет с «Барысом», начало игры назначено на 16.30 (по московскому времени).

ИСТОЧНИК KP.RU

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