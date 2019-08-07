В Марий Эл автомобиль сбил 60-летнюю женщину-велосипедиста

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-07T15:56:41+03:00

ДТП произошло во время обгона

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В среду, 6 августа, в поселке Параньга автомобиль марки «Лада» сбил женщину-велосипедиста. Авария произошла около 8.00 на улице Тукаевская.

По предварительным данным, 50-летняя автовладельца решила обогнать велосипедистку, которая, в свою очередь, приступила к перестроению на дороге. При этом последняя не подала сигнала поворота.

- Заметив велосипедиста, женщина-водитель продолжила движение, не приняв меры к снижению скорости, в результате чего совершила наезд на велосипедистку, - сообщает ГИБДД Марий Эл.

Пострадавшая была госпитализирована с телесными повреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU