В Марий Эл автомобиль сбил 60-летнюю женщину-велосипедиста
В среду, 6 августа, в поселке Параньга автомобиль марки «Лада» сбил женщину-велосипедиста. Авария произошла около 8.00 на улице Тукаевская.
По предварительным данным, 50-летняя автовладельца решила обогнать велосипедистку, которая, в свою очередь, приступила к перестроению на дороге. При этом последняя не подала сигнала поворота.
- Заметив велосипедиста, женщина-водитель продолжила движение, не приняв меры к снижению скорости, в результате чего совершила наезд на велосипедистку, - сообщает ГИБДД Марий Эл.
Пострадавшая была госпитализирована с телесными повреждениями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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