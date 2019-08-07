2019-08-07T13:52:52+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах пенсионерка пыталась молитвами излечить соседа от пьянства и была убита

На подозреваемого вышел местный участковый
Лика ИСАЕВА
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Подозреваемый заявил, что ничего не помнит.Подозреваемый заявил, что ничего не помнит.Фото: Алексей ФОКИН
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В Набережных Челнах задержан подозреваемый в убийстве 66-летней пенсионерки, тело которой обнаружили соседи 6 августа в 19.00 в квартире одного из домов 45 комплекса.

Напомним, погибшая скончалась в результате множественных ножевых ранений. Эксперты насчитали их более 20. В следственном комитете Татарстана возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

На подозреваемого вышел местный участковый, когда проводил поквартирный обход дома, где произошло преступление. 43-летний сосед сначала заявил, что ничего не помнит, но потом сообщил, что погибшая пыталась излечить его от пьянства молитвами.

- Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного, - сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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