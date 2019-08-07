2019-08-07T19:03:23+03:00
Общество

В Чувашии экс-директор школы, который присваивал премии учителей и ноутбуки, отделался штрафом

В общей сложности на учреждении он «заработал» 108 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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В декабре 2017 года мужчина выписал приказы о поощрении нескольких учителей, а деньги оставил себеВ декабре 2017 года мужчина выписал приказы о поощрении нескольких учителей, а деньги оставил себеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ядринском районе Чувашии суд оштрафовал бывшего директора Кукшумской школы за присвоение премий сотрудников и хищение ноутбуков. Мужчина обязан выплатить 50 тысяч рублей.

Известно, что в декабре 2017 года мужчина выписал приказы о поощрении нескольких учителей. Полученные 32 тысячи он забрал себе. Через год директор уже похитил служебные ноутбуки на общую сумму 74 тысячи рублей.

- Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал, полностью возместил причиненный ущерб, - сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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